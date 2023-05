Milazzo onora il biliardo a Bolzano. Si sono concluse nella località trentina le finali nazionali di Pool 8-15 a cui hanno preso parte sei atleti del Palabiliardo Milazzo, coordinati dal responsabile regionale Fibis Elidon Bajrami. Ogni atleta ha partecipato alle prove previste per varie categorie di appartenenza. La sala Palabiliardo di Milazzo porta, così, a casa un titolo di Campione d’Italia e un terzo posto.

Per la serie A1 hanno giocato il neo campione regionale Peppe Pace che, nonostante la giovane età ha ben figurato al cospetto di atleti più esperti, e l’ormai veterano Sebastiano Mazzeo il quale purtroppo non è riuscito ad esprimere il suo gioco e confermare il piazzamento dello scorso anno.

Per la serie B Gabriele Zangla si è laureato campione italiano surclassando in finale con un 4-0 il campione regionale in carica. Ottima prova per Amos Ragusa classificatosi terzo, ma avrebbe meritato di giocarsi la finale per il gioco espresso.

Per la serie C meritano menzione per l’impegno dimostrato Pippo Pace e Francesco Bartuccio.

La Sicilia porta a casa ben 3 titoli nazionali su 4 a disposizione.

Serie A1 3 posto Salvatore Trischitta

Serie A2 1 posto Giuseppe Campo, 3 posto Alessandro Bruno

Serie B 1 Posto Gabriele Zangla, 2 posto Francesco Calderone, 3 Posto Amos Ragusa

Serie C 1 Posto Alessio Bonansinga, 2 posto Manuel Giambò.

