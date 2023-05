CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI RIZZO. La squadra di pallavolo femminile della Luigi Rizzo, ha partecipato ai campionati studenteschi, presso la palestra della scuola media Zirilli. Dopo aver assistito alla partita

Torregrotta-Venetico, che si è conclusa con la vittoria del Torregrotta, la squadra della Luigi Rizzo si è scontrata con la Zirilli, vincendo la partita per 2-1. A questo punto ha disputato la partita contro il Torregrotta, vincendola e qualificandosi per le

semifinali del campionato studentesco. Durante questa prima fase del campionato, le ragazze si sono divertite tantissimo e sono rimaste molto soddisfatte del risultato ottenuto. La pallavolo è un bellissimo sport e per dare il meglio di se è fondamentale l’affiatamento tra le giocatrici; questo ha permesso alla squadra di vincere.



Le ragazze della Rizzo che hanno partecipato al campionato di pallavolo sono: G. Italiano, A. Pagano, G. Puleo, K. Amato, C. Andaloro, E. Fazio, E. Lo Duca, F. Cardillo, C. Gitto, G.Gitto, A. Alacqua.

Un ringraziamento speciale va al professore Iarrera che ha guidato le ragazze in questa bellissima esperienza scolastica.

Giulia Italiano, Beatrice Sciotto III B

Comprensivo Secondo Media Luigi Rizzo