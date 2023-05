L’ultima pellicola girata e interpretata dall’attore/regista quarantottenne con Matilde Gioli e Max Tortora si chiama “Tramite amicizia” ed è uscita lo scorso 14 febbraio. «Il cinema è la mia religione – ha dichiarato recentemente l’attore partenopeo – e il grande schermo la mia chiesa, con tutto l’interesse, sia chiaro, per le piattaforme ed il mondo sempre più vario dell’audiovisivo. Ci provo ancora: il mio film arriverà nelle sale l’1 gennaio 2024, con quello precedente, uscito il giorno di San Valentino, ci siamo difesi quanto possibile. Forse dovremmo consorziarci tra colleghi, trasformare le uscite in eventi».

Alessandro Siani – che dirigerà anche il film – in questi giorni si troverebbe a Milazzo per definire i dettagli. La città del Capo ha battuto la “concorrenza” di Giardini Naxos.

Si sa poco della trama o degli attori che reciteranno nel film Il set principale sarà una villa di Capo Milazzo trasformata ormai da anni in rinomata sala ricevimenti. Secondo alcune indiscrezioni uno dei set potrebbe essere allestito in una chiesa del Borgo antico.

Le riprese cominceranno a metà giugno. Il titolo del film sarà “Succede anche nelle migliori famiglie” scritto dallo stesso Siani con Gianluca Ansanelli. Milazzo ospiterà principalmente le riprese esterne mentre gli interni saranno girati a Roma. Il film, distribuito da 01 Distribution (Rai), si preannuncia uno dei più attesi del Natale cinematografico, infatti la data di uscita sarà Capodanno 2024, data in cui solitamente escono le pellicole più gettonate.

ESCLUSIVO. Milazzo per oltre un mese si trasformerà nel set del nuovo film di Alessandro Siani , l’attore napoletano che ha trionfato al box office con pellicole come Benvenuti al Sud, Il Principe abusivo o Si accettano miracoli.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.