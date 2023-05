CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / SCUOLA MEDIA “E. FERMI”. Per conoscere meglio il mio comune, ho pensato di intervistare il sindaco Gianni Pino, primo cittadino di San Filippo del Mela; per comprendere le idee sulla gestione del territorio, cerchiamo di conoscerlo meglio:

Lei quanti anni ha?

Ho sessantuno anni

Che professione fa oltre il sindaco?

Io sono un avvocato

Lei da quanto tempo è sindaco nel nostro comune?

Da cinque anni

Ora cerchiamo di approfondire i temi riguardanti il suo incarico di sindaco.

Qual è il suo ruolo da sindaco in un comune come San Filippo del Mela?

Fare il sindaco è importante in qualsiasi comune. I comuni possono essere più o meno grandi, possono avere più o meno abitanti. L’Italia è una nazione formata da più di ottomila comuni, il sindaco svolge un ruolo molto importante perché deve garantire molti servizi ai propri cittadini alla stessa maniera di come fanno i comuni molto grandi. Nonostante San Filippo del Mela sia un piccolo comune, il sindaco deve impegnarsi per garantire il buon funzionamento dell’istituzione scolastica fornendo gli strumenti essenziali ai ragazzi ma, deve anche pensare agli anziani e a tutti gli altri cittadini

Il Governo da un po’ di tempo parla dei fondi del PNRR per aiutare soprattutto i piccoli comuni a realizzare servizi ed interventi più efficaci per la propria popolazione. Per esempio digitalizzare tutti i servizi. Cosa ha fatto e cosa intende fare il comune da lei diretto?

San Filippo ha già ottenuto diversi finanziamenti anche non legati al PNRR. Attualmente si sta intervenendo sia sulle strutture che sulle strade danneggiate sia dall’alluvione del 2011 che di quella del 2015. Stiamo sistemando il depuratore perché dobbiamo inquinare il meno possibile; anche San Filippo ha il dovere di salvaguardare le falde. Sono in fase di completamento, dopo trentacinque anni, i lavori per un centro polivalente culturale che comprende un teatro, un auditorium; sarà una bellissima struttura che metteremo a disposizione dei cittadini. Il comune di San Filippo ha partecipato a diverse bandi per ottenere finanziamenti finalizzati a valorizzare il nostro territorio attualmente, siamo in attesa di conoscere se otterremo il finanziamento con i fondi del PNRR, per realizzare la palestra delle scuole medie. Abbiamo pensato di collocarla dove c’è il parco giochi; il progetto è già pronto e siamo fiduciosi

In tutti i comuni una fascia di popolazione molto consistente è rappresentata dagli anziani e da persone con handicap. Il comune come si sta muovendo nell’ambito dei servizi sociali?

Il Comune di San Filippo è tra i comuni all’avanguardia perché fornisce molti servizi sociali soprattutto agli anziani; proprio verso la popolazione anziana, assicuriamo anche gli interventi previsti dal servizio civile universale con tanti ragazzi che dedicano alcune ore della loro giornata alle fasce più deboli della popolazione. Tra l’altro, i volontari si occupano di portare i libri della biblioteca a casa, da leggere alle persone che hanno degli impedimenti, e di fare un po’ di compagnia soprattutto alle persone sole. Sembrano delle banalità ma, hanno un grande valore sociale

San Filippo è un comune che non si affaccia sul mare e quindi ha problematiche legate al turismo. Quali sono le iniziative che la sua amministrazione fa per attirare un turismo che punti alla bellezza del territorio e soprattutto ai prodotti locali enogastronomici?

Molti non sanno che San Filippo possiede un tratto di spiaggia a ridosso dell’area industriale; abbiamo cercato di valorizzarlo pensando alla realizzazione di un piccolo porticciolo per ormeggiare navi da mini crociera. Questo per consentire di raggiungere le isole Eolie. Per far ciò, abbiamo pensato anche a rendere più fluido il collegamento con il casello autostradale, e la stazione ferroviaria. È veramente un luogo ottimale per dare un impulso al turismo. Fra l’altro, abbiamo sempre detto che San Filippo vive in una sorta di cuscinetto fra il golfo più bello della Sicilia e, alle spalle il famoso monte detto Colle del Re. Colline bellissime che parlano di Federico II di Svevia. Il Comune di San Filippo sta cercando di valorizzare entrambe le cose. I turisti dovrebbero essere attratti dalle bellezze del versante di San Filippo luogo tranquillo ed ameno, andare a mare a Milazzo e, apprezzare le tradizioni del nostro paese che sono la storia di uno dei periodi più floridi della nostra cultura. Ancora, i turisti avranno la possibilità di apprezzare i prodotti enogastronomici tipici nostra agricoltura e dai nostri allevamenti.

Antonina La Malfa II C

Scuola Media “E. Fermi” – San Filippo del Mela