Ivan Tipaldo, Elisa Nania, III C Tur

E le doti canore della perfomer milazzese hanno colpito pure Fiorello che l’ha fatta esibire nell’apertura della puntata di Viva Rai 2 di venerdì 21 aprile con una grintosa esibizione di Mamma knows best, canzone estremamente difficile di Jessi J. Nella video intervista la storia della sua piccola ma grande carriera.

CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ITET LEONARDO DA VINCI . Ha fatto della sua passione un lavoro. Giada Giordano, 18 anni, alunna dell’istituto Da Vinci di Milazzo, canta da quando era piccolissima.

La performer milazzese Giada Giordano e la sua passione per il canto

La performer milazzese Giada Giordano e la sua passione per il canto

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.