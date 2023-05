CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ITET LEONARDO DA VINCI. Il professor Giuseppe Meo, docente dell’Istituto Leonardo Da Vinci diretto da Stefania Scolaro, ha rappresentato l’Italia ai mondiali di Windsurf lo scorso ottobre.

Giuseppe Meo, classe 1962, numero velico ITA 829, è docente di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche. Appassionato di attività nautiche, ha iniziato molti anni fa a praticare la disciplina del windsurf, inizialmente a livello amatoriale poi negli ultimi anni, grazie al circolo Windsurf Club Messina, come atleta agonista nella classe Windsurfer -categoria Gran Master. In passato il docente è stato Ufficiale di regata della Federazione Italiana Vela. Sin dagli anni ‘90 ha gestito molte regate regionali ed internazionali. Meo è al suo secondo campionato mondiale in veste di atleta, essendo stato ufficiale di regata ai mondiali di windsurf di Marsala nel 2006.

GUARDA L’INTERVISTA:

Alessandra Mento e Maria Caterina Giunta III C Tur

ITET Leonardo Da Vinci