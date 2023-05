L’istituto diretto da Stefania Scolaro si è classificata ai primi posti, come una delle migliori scuole a livello nazionale, dopo aver sostenuto una lunga batteria di prove on line su tematiche relative alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità. Importante traguardo per l’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo, che si è classificato ai primi posti nel concorso nazionale Ecologicacup, riservato alle scuole Primarie e alle Secondarie di primo e secondo grado. La partecipazione al concorso, patrocinato dall’Università del Salento e incentrato sulle importanti tematiche relative all’ecologia e alla tutela ambientale, rientra a pieno titolo tra le iniziative culturali e formative orientate alla sostenibilità e alla biodiversità di cui l’Istituto diretto da Stefania Scolaro si fa spesso promotore.

La premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso è avvenuta da remoto, nei locali dell’ Aula Magna dell’Itet, il 22 maggio. La data del 22 non è una scelta casuale, poiché proprio quel giorno viene celebrata la Giornata Mondiale della Biodiversità, che si riferisce alla varietà della vita sulla Terra, a tutti i suoi livelli, dai geni agli ecosistemi. La biodiversità comprende anche i processi evolutivi, ecologici e culturali che sostengono la vita nel nostro Pianeta, che deve essere amata e salvaguardata in ogni modo. Tra le classi che hanno partecipato alle prove del concorso è stata selezionata, in base ai risultati raggiunti, la classe 2 A Trasporti e Logistica, guidata dai referenti del progetto, i professori Picciolo e Andaloro.

Viva soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Stefania Scolaro, che, dopo aver ringraziato gli organizzatori del concorso, in particolare la moderatrice Franca Sangiorgio, dell’Università del Salento, ha parlato delle tante attività che fanno dell’Itet una scuola capofila della sostenibilità ambientale, dalla raccolta differenziata ai tanti progetti messi in campo con associazioni ambientaliste come Marevivo o con l’Area Marina Protetta di Milazzo.

La dirigente ha rilevato anche come “ Educare alla tutela dell’ambiente significhi mettere le basi per Costruire un futuro condiviso per tutta la vita, è questo il fine che orienta le scelte formative e didattiche dell’ITET “Leonardo da Vinci, cioè formare le giovani generazioni a comprendere e soprattutto ad amare e proteggere la biodiversità di tutti gli ambienti della terra. Sensibilizzare la popolazione mondiale sulla rilevanza delle risorse biologiche – come fauna e flora – e sulla diversità genetica in esse presenti, è particolarmente importante, specie in un mondo come il nostro, sempre più sconvolto dai disastri climatici”.