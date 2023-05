Tre riconferme e una novità: Pippo Russo (presidente), Giuseppe Amendolia (vice presidente), Angelica Furnari (segretaria), Giovanni Mangano (tesoriere). Sono questi nomi del direttivo del Ccn, Centro Commerciale naturale, eletto per acclamazione dall’assemblea dei soci. Riunisce una cinquantina di operatori con l’obiettivo di rilanciare il centro storico di Milazzo facendo squadra. Completano il direttivo Francesca Codraro, Luca Puglisi, Chiara Restalli e Francesca Russo oltre ai riconfermati Mario Sfameni e Simone Scibilia.

«Negli ultimi due anni a causa della pandemia abbiamo potuto fare ben poco – ammette il presidente Pippo Russo – ma ora siamo pronti a ripartire grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale che ci ha scelti come interlocutori privilegiati. Ad esempio, ci stiamo organizzando per fare animazione e attività promozionali coordinate in occasione della Notte Bianca prevista l’8 luglio. Un’altra iniziativa riguarderà una serie di manifestazioni rivolte ai giovanissimi per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e, in particolare, del mare, una risorsa strategica per l’economia di Milazzo».

Il Ccn sta anche predisponendo progetti di rilancio per intercettare fondi regionali che prevedono finanziamenti con l’80% a fondo perduto.