L’avviso prevede, dalla serata di oggi, sabato 20 maggio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, sui settori costieri tirrenici. Inoltre, in nottata e nella mattinata di domani, domenica 21 maggio, si prevede il persistere delle precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazione potranno risultare abbondanti.

Lo segnala la Protezione civile che ha diramato questo pomeriggio un nuovo Avviso di avverse condizioni meteo che integra ed estende quello diffuso già ieri che indicava un livello di allerta arancione. Situazione dunque di massima attenzione per la previsione di precipitazioni anche persistenti e a carattere temporalesco nel territorio messinese.

E’ stata emanata l’allerta rossa per il forte maltempo che si prevede domani in gran parte della provincia di Messina e quindi anche a Milazzo.

Milazzo, diramata l’allerta rossa fino a domani. Maltempo in tutta la provincia

Milazzo, diramata l’allerta rossa fino a domani. Maltempo in tutta la provincia

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.