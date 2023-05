A seguito dell’avviso diramato dalla Protezione Civile regionale di Allerta rossa anche nella giornata di domani -domenica 21 maggio – sul territorio comunale di Milazzo per rischio meteo, idrogeologico ed idraulico, l’assessore alla Protezione Civile, Francesco Coppolino ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura degli impianti sportivi pubblici, del cimitero comunale, dei parchi e giardini pubblici (San Papino, villa Nastasi, Ciantro), del Castello e di palazzo D’Amico e la sospensione di qualsiasi manifestazione o evento all’aperto.

Si coglie altresì l’occasione per invitare i cittadini a tenere comportamenti adeguati per salvaguardare la propria incolumità fisica, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari evitando comunque di transitare o sostare nei luoghi più esposti in caso di forti piogge.

Evitare di sostare all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti; guidare con attenzione nei tratti esposti alla caduta di rami di alberi o altre piante, spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento.