Al Parco Urbano di Barcellona il nuovo corso di potenziamento per Operatori Socio Sanitari

Si è tenuto oggi con grande successo il primo appuntamento di OSS Update, un corso di potenziamento rivolto agli Operatori Socio Sanitari della provincia di Messina.

Questo evento inaugura una serie di tre incontri formativi che consentiranno agli operatori di arricchire il loro curriculum e aumentare le possibilità di successo nei bandi e concorsi di assunzione presso strutture sanitarie pubbliche e private.

OSS Update è il risultato di una preziosa collaborazione tra FI.MA. srl, Patronato CAF Luciano e l’Associazione di Promozione Sociale Futura. Queste organizzazioni, con anni di esperienza nell’erogazione di corsi di formazione per operatori socio-sanitari, nell’orientamento professionale e nella consulenza di lavoro, hanno creato un progetto che risponde alla crescente domanda di operatori socio-sanitari a livello locale e nazionale.

Il corso si sviluppa in tre giornate formative intense, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di ampliare le loro conoscenze e competenze nel campo socio-sanitario. Gli argomenti trattati durante il corso sono stati accuratamente selezionati per fornire agli operatori gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali del settore.

La partecipazione alla prima edizione di OSS Update ha superato le aspettative, con oltre 100 operatori socio-sanitari che hanno colto l’opportunità di migliorare le loro prospettive professionali. Questa risposta entusiasta dimostra l’interesse e la volontà di crescere professionalmente nella comunità degli operatori socio-sanitari della provincia di Messina.

Durante il corso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di interagire con esperti del settore e condividere esperienze e conoscenze con i colleghi. L’approccio pratico adottato ha permesso loro di mettere in pratica le nuove competenze acquisite, aumentando la loro sicurezza e prontezza nell’affrontare situazioni reali sul campo.

L’obiettivo di OSS Update è fornire agli operatori socio-sanitari una formazione di alta qualità che li renda competitivi e in grado di rispondere alle crescenti esigenze del settore. Il corso mira a sviluppare competenze trasversali, migliorare la comunicazione con i pazienti, approfondire le conoscenze normative e sulle migliori pratiche, nonché potenziare le capacità di gestione delle cure.

I partecipanti hanno espresso feedback positivi sull’efficacia di OSS Update nel fornire una formazione di alto livello. Hanno apprezzato l’approccio pratico e la qualità degli insegnamenti ricevuti durante il corso. Numerose testimonianze evidenziano come l’esperienza abbia contribuito a potenziare la loro professionalità e a migliorare le prospettive di carriera.

OSS Update rappresenta solo l’inizio di un percorso formativo continuo offerto agli operatori socio-sanitari della provincia di Messina. I prossimi appuntamenti affronteranno tematiche quali la gestione del paziente tracheostomizzato (17 giugno) e il paziente psichiatrico (23 settembre). Gli operatori avranno l’opportunità di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze e competenze, consolidando il loro percorso professionale nel campo socio-sanitario.

Oltre gli eventi già programmati, OSS Update ha l’intenzione di continuare a erogare formazione e potenziare l’offerta formativa con corsi di aggiornamento. L’obiettivo è fornire agli operatori socio-sanitari opportunità di formazione continue, che rispondano alle esigenze in evoluzione del settore e contribuiscano al loro percorso di crescita professionale. Mantenere l’offerta formativa aggiornata e di alta qualità è fondamentale per garantire agli operatori le competenze necessarie per affrontare le sfide presenti e future nel campo socio-sanitario.

Per informazioni sulle prossime date visitare l’articolo completo sul sito ufficiale.



