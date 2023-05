La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco inclusivo a piazza Campanile, nella frazione “San Pietro”, con annesso campo da padel.

Un intervento realizzato in collaborazione con la Raffineria con la quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa.

Il progetto, che comporterà una spesa complessiva di 150 mila euro, è finalizzato alla riqualificazione dell’area con la creazione di aree gioco sicure e inclusive accessibili anche ai bambini disabili, la valorizzazione del verde pubblico e la realizzazione del campo di Padel, il primo regolamentato a Milazzo a disposizione degli appassionati di questo sport. L’intervento prevede dunque oltre alla fornitura dei giochi e degli arredi, anche lavori propedeutici alla installazione delle attrezzature ludiche, cordoli di contenimento e nuova pavimentazione in gomma colata antitrauma.

L’esecutivo ha dato mandato gli uffici di esperire le procedure per l’individuazione della ditta che dovrà svolgere i lavori.

“Un altro tassello al percorso di crescita e rigenerazione della nostra comunità grazie anche alla collaborazione della Raffineria che ha voluto fare la propria parte in questa azione di riqualificazione degli spazi pubblici in favore della nostra comunità», ha commentato il sindaco.