Cimitero di Milazzo, approvato il progetto per realizzare 120 loculi comunali

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto in sinergia dall’ufficio Lavori Pubblici con il servizio cimiteriale per la realizzazione di 6 edicole prefabbricate, ciascuna da 20 loculi da collocare all’interno del gran camposanto. Altri 120 posti per una spesa di circa 250 mila euro.

“Si tratta di un altro intervento dopo quello di due anni addietro quando sono stati realizzati altri 150 loculi – ha affermato l’assessore ai servizi cimiteriali Maurizio Capone – nell’ottica di quella pianificazione a medio e lungo termine che questa Amministrazione ha inteso adottare da subito per evitare che a causa della carenza di loculi potessero registrarsi disagi per i cittadini che dovevano tumulare i loro cari”.