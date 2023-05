Un uomo è stato ritrovato ferito tra le sterpaglie in via Leonardo da Vinci a Milazzo. Si tratta di un trentanovenne di Barcellona Pozzo di Gotto. L’uomo è stato individuato dopo le 15,30 da una pattuglia della Polizia Locale che stava svolgendo un normale controllo nella zona della Grotta Polifemo. Determinante e tempestivo l’intervento degli agenti municipali che hanno sentito in lontananza le urla e hanno fatto scattare immediatamente i soccorsi. Soccorsi che non sono stati per nulla facili visto che l’uomo era tra la vegetazione e non riuscivano ad individuarlo. Non appena l’uomo è stato trovato sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo insieme ai medici del 118.

L’uomo dal fortino adiacente al castello ha fatto un volo di cinquanta metri e si è salvato solo grazie a un albero di carrubo che ha frenato la caduta. E’ stato recuperato grazie a una barella e pare abbia solo delle fratture. L’uomo avrebbe spiegato di essere caduto mentre tentava di raccogliere dei capperi dal costone, scivolando giù. Ma i contorni reali non si conoscono.

Intanto è arrivato l’elisoccorso dallo spazio antistante il campo sportivo trasporterà l’uomo in ospedale.