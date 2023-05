Incidente autonomo nell’asse viario di Milazzo. A perdere il controllo di una Peugeot 206 blu è stata una donna di 66 anni di Pace del Mela. La donna all’altezza dello svincolo Marconi ha urtato il guard rail perdendo il controllo dell’auto e ribaltandosi. La signora è stata soccorsa dai medici del 118 che stanno prestando sul posto le prime cure.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo e la ditta Semida che di sta occupando di rimuovere il mezzo.

Per far defluire il traffico in questo momento gli agenti della Polizia Locale obbligano le macchine ad uscire allo svincolo Marconi.