CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI RIZZO. Alla scuola media Luigi Rizzo arriva il laboratorio di Astronomia. L’istituto, infatti, ha investito importanti somme nella didattica con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa. Si è ritenuto necessario potenziare una metodologia efficace che unisca alla tradizionale lezione in aula attività pratiche. Da questa esigenza nasce la decisione di trasformare alcune aule in laboratori didattici.

I laboratori realizzati sono tanti ma il mio preferito è quello di astronomia, è un ambiente spettacolare. Alle pareti del

corridoio sono state applicate le sagome in polistirolo dei pianeti posti in ordine di distanza dal Sole.

All’interno dell’aula è presente, su uno sfondo stellato, una gigantografia raffigurante il Sistema Solare, le altre pareti, dipinte di blu marino, accolgono i lavori realizzati dagli studenti (un plastico con la cellula), al centro dell’aula si trovano le postazioni di lavori per allievi e docenti. È un laboratorio molto ampio in cui i ragazzi hanno l’opportunità di compiere esperimenti, guardare dei vetrini al microscopio e portare a termine tante altre attività attinenti la scienza.

Avviato anche un Pon di Astronomia rivolto a noi alunni. Tra le tante attività sarà possibile, attraverso dei caschi di realtà virtuale, esplorare l’Universo.

Marco Bellinvia III A

Comprensivo Secondo Media Luigi Rizzo