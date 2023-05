CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI RIZZO. Sono Mattia e frequento la terza media alla Luigi Rizzo che è una scuola ad indirizzo musicale, questo vuol dire che molti di noi hanno la possibilità di imparare a suonare uno strumento, tra quelli proposti: chitarra, pianoforte, clarinetto e flauto. Gli allievi partecipano alle lezioni individuali e

di musica d’insieme. Molti degli alunni che studiano uno strumento fanno parte dell’orchestra.

Questi ragazzi partecipano settimanalmente alle prove che servono a preparare i brani di repertorio per l’orchestra.

È molto bello e stimolante, per me farne parte. Un gran bel gruppo di lavoro al quale dallo scorso anno si è aggiunto il coro, del quale fanno parte molti ragazzi.

È molto soddisfacente riuscire a suonare un bel brano davanti ad un pubblico e sentire numerosi applausi. Io penso che la musica sia molto importante per tutti e aiuta ad avere una maggiore disciplina. Quest’anno sono stati realizzati diversi laboratori: di astronomia, per poter approfondire quest’ambito scientifico così affascinante, di cucina, di informatica e la biblioteca.

Sono tante le attività pomeridiane: Pon, gruppo sportivo. La nostra scuola dà molta importanza allo sport, come attività ricreativa di gruppo. Nel progetto sportivo, programmato per il nuovo anno, verranno praticati diversi sport come la pallacanestro, il calcio, il tag rugby e il tennis. Questo consentirà ai partecipanti di familiarizzare con nuove e diverse discipline sportive.

Io amo la mia scuola e spero tanto che chi verrà dopo di me possa apprezzare tutte le opportunità che gli verranno date

Mattia Alacqua III

Comprensivo Secondo Media Luigi Rizzo