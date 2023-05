CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ITET LEONARDO DA VINCI. “Milazzo Classica” è una stagione concertistica che prevede dieci appuntamenti che ci accompagneranno da gennaio a maggio. Il primo incontro, tenutosi a Milazzo, è avvenuto il 20 gennaio al Teatro Trifiletti, il “gioiello di Milazzo”, ed ha ospitato le classi degli Istituti Comprensivi della cittadina. Protagonisti sono i due musicisti Elvira Foti e Roberto Metro, due grandi maestri del genere classico, che si sono esibiti suonando il pianoforte a quattro mani, per circa due ore.

Sicuramente la maggior pare di voi lettori si porrà questa domanda: perché questa stagione concertistica ha coinvolto in particolare le scuole e soprattutto i giovani? Perché la scuola vuole avvicinare gli studenti ad un genere musicale da loro poco ascoltato e frequentato; inoltre vuole integrare questi momenti di cultura musicale alle lezioni che si svolgono normalmente. Alcuni erano incerti e dubbiosi sul fatto che questo genere avrebbe catturato l’attenzione dei ragazzi, invece i giovani studenti hanno mostrato un lodevole interesse, curiosità ed entusiasmo nei confronti dell’affascinante esecuzione musicale.

Quasi giunti al termine dell’incontro, è salita sul palco Giada Giordano, denominata “l’usignolo del Da Vinci” per le sue incredibili doti canore, e anche per la sua presenza scenica. Questa bellissima iniziativa, voluta fortemente, in particolare, dalla dirigente Stefania Scolaro e dalla professoressa Alessandra Di Blasi, oltre ad avvicinare i ragazzi al genere classico, può far scoprire in loro un talento nascosto o una passione riposta in un cassetto dimenticato e quindi stimolarli a varcare nuovi orizzonti e farli uscire dalla monotonia, ma forse anche ad aprire una porta per il loro futuro.

Difatti non sarebbe giusto privare la società di giovani talentuosi, e chissà se qualcuno di essi intraprenderà questa meravigliosa carriera, e delle possibilità di offrire loro occasioni per ascoltare nuova musica. In fondo cos’è la musica? È probabilmente l’arte del bello per eccellenza, e forse la chiave che apre i nostri cuori, il linguaggio che ci accomuna tutti attraverso il quale possiamo esprimerci, e i giovani hanno bisogno di essere educati alla bellezza per esserne già da adesso e per l’avvenire i sostenitori più appassionati. “La miglior medicina per alleviare il dolore del silenzio è la musica” (cit. Ilaria Sgrò)

Ilaria Sgrò I B Turistico

ITET Leonardo Da Vinci