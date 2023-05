CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / LICEO ARTISTICO GUTTUSO. Un’esperienza unica ed indimenticabile per i ragazzi del Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Milazzo, che, nel capoluogo lombardo, a Milano Rho Fiera, nei giorni hanno rappresentato la Regione Sicilia. Ebbene sì, quattro studenti, Aurora De Pasquale, Narcisa Elena Dinca,

Claudio Ventimiglia, Ivan Venuto, accompagnati dalla docente Maria Grazia Pagano, sono stati i protagonisti alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo). L’Istituto “Guttuso” vincitore del Ciak Scuola Film Festival di quest’anno e delle ultime tre edizioni, e premiato come la migliore scuola del decennio del concorso, sbarcato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, è stato ospite dello stand allestito dall’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, con l’Oscar del cinema scolastico, ideato dal presidente Sergio Bonomo.

I ragazzi siciliani hanno incontrato attori, giornalisti, cariche istituzionali e numerosi esponenti del mondo della cultura e del turismo. Hanno avuto l’opportunità di poter rivolgere domande e di farsi conoscere sia per il loro talento, sia per la vivacità e la capacità di socializzare e di fare esperienza in gruppo, sono riusciti a farsi notare e apprezzare, e hanno stretto nuove amicizie con giovani dello staff e con alcuni studenti di altre scuole, specialmente del Cirs di Messina.

Accogliente e simpatico Carlo Verdone, che ha manifestato interesse per alcune realizzazioni cinematografiche degli studenti e ha visionato un trailer di Ivan Venuto: un incontro indimenticabile.

Nei giorni in cui sono stati alla fiera, i liceali del Guttuso hanno anche provato un’esperienza immersiva della realtà virtuale: il Metaverso.

Due di loro, Aurora De Pasquale e Narcisa Dinca sono entrate in un ipotetico mondo virtuale attraverso l’uso di contenuti digitali e tecnologici. Ma cosa è esattamente il metaverso? Il metaverso è un termine che descrive un ambiente virtuale 3D che permette agli utenti di interagire tra di loro e con oggetti digitali in un mondo simulato. In altre parole, è un mondo virtuale dove gli utenti possono creare avatars personalizzati e navigare in un ambiente digitale immersivo. Esso è ancora in una fase di progettazione, ma in un futuro prossimo potrà diventare una parte integrante della nostra vita digitale quotidiana.

Il futuro è vicino e i giovani sono pronti ad esserci, e ad affrontare con entusiasmo le nuove sfide.

Aurora De Pasquale V D



I.I.S. “R.Guttuso” Liceo Artistico, Liceo Artistico