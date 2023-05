Il bassista e produttore musicale Saturnino, noto per le collaborazioni con Jovanotti, presenta la sua innovativa linea di occhiali da Ottica Caminiti ad Olivarella. L’appuntamento è per domani, venerdì 12 maggio, alle ore 17. Saturnino Eye Wear è stato creato da Saturnino Celani, bassista, compositore e produttore discografico. Il suo stile musicale è definito dalla fusione e dalla sperimentazione di generi diversi e da una forte originalità. Il binomio passione e creatività è ciò che lo ha portato ad essere conosciuto come artista e a collaborare con i più importanti musicisti internazionali come Jovanotti, Stylophonic, Franco Battiato.

«Gli occhiali – spiega la titolare Sara Caminiti – sono sempre stati la sua particolarità, nel tempo lo hanno reso un personaggio, e da semplice amante e appassionato di questo accessorio, ha deciso di investire la sua dedizione e il suo tempo per creare la sua personale collezione di occhiali».

I suoi primi disegni hanno un’influenza planetaria, ispirata dal suo nome, dove ogni disegno rappresenta un pianeta o un satellite. Sofisticato investigatore di stile e tendenze, porta l’attenzione sui piccoli dettagli che definiscono il valore del prodotto, dimostrando la sua genialità e originalità. L’occhiale diventa un accessorio che esalta la bellezza ma anche le stranezze e le particolarità che ci rendono unici.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER OTTICA CAMINITI)