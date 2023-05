E’ tempo di final four per la categoria under 17 silver. Questo fine settimana, le migliori formazioni della Sicilia si incontreranno al PalaCocuzza per contendersi il titolo di campioni regionali per questa categoria. Oltre ai beniamini di casa del Basket Milazzo / Peppino Cocuzza, prendono parte al torneo il Cus Palermo, L’Invicta 93cento e la Polisportiva Basket Adrano. L’evento ha tutta l’aria di essere una grandissima festa di sport, con i migliori talenti della categoria che garantiranno spettacolo agli spettatori presenti e lo stesso Comune di San Filippo del Mela ha puntato forte su questa due giorni di sport.

I ragazzi di coach Sigillo e coach Coppolino hanno disputato una stagione fin qui impeccabile: vincendo il girone provinciale si sono assicurati un posto tra le migliori quattro squadre della Sicilia ed ora si trovano a giocarsi il titolo regionale proprio tra le mura di casa. I due allenatori si sono detti soddisfatti del cammino intrapreso e guardano avanti con fiducia.

Ad aprire le danze saranno proprio i ragazzi di Sigillo e Coppolino che sabato 13 maggio alle ore 16 e 30 si giocheranno il posto per la finalissima contro i pari età del Cus Palermo; a seguire, l’altra semifinale tra l’Invicta 93cento di Caltanissetta e la Polisportiva Basket Adrano. Domenica, invece, sarà il giorno della finalissima. E’ davvero tutto pronto al PalaCocuzza di San Filippo del Mela per una 48 ore di sport, divertimento e spettacolo.