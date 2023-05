CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI ZIRILLI. L’anno scolastico ancora in corso è iniziato con una novità: nel mese di ottobre alla Zirilli ci sono state le elezioni dei rappresentanti di classe e d’istituto degli alunni, una cosa sicuramente insolita in una scuola media, ciò accade infatti negli istituti superiori.

Si è trattato di elezioni in piena regola: ogni classe per sessanta minuti è diventata seggio elettorale, con tanto di liste di candidati, presidente, segretario e schede dove scrivere il nome e il cognome del compagno o della compagna da votare, da inserire in un’apposita scatola. Alcuni giorni prima della data delle elezioni, i candidati per la carica di rappresentanti d’istituto, tutti di terza, hanno fatto il giro delle classi per esporre il proprio programma e le iniziative che intendevano mettere in atto per migliorare il nostro “stare a scuola”.

La votazione, dunque, è stata doppia: per il rappresentante di Classe e per il rappresentante d’Istituto. Terminate le operazioni di voto, abbiamo scritto i nomi dei candidati alla lavagna e fatto lo spoglio: una tacchetta per ogni voto ottenuto. Infine siamo passati alla proclamazione degli eletti e alla scrittura del verbale. I risultati sono affluiti ad una commissione di prof tramite i presidenti dei seggi e, dopo il controllo, sono stati inviati al preside.

È nata così la Consulta degli Studenti, formata da tutti i rappresentanti di classe e da tre membri di Istituto.

«Ho partecipato direttamente a quest’attività, avendo fatto parte del seggio che si è costituito nella mia classe, e posso dire che è stata una bellissima iniziativa, capace di arricchirci non solo come alunni ma, soprattutto, come persone. Ci siamo sentiti trattati da grandi, degni di fiducia e autonomia. Ci riempie di soddisfazione che il preside e i nostri professori ci ritengano pronti a fare esperienze nuove, sostenendoci nella collaborazione attiva, nel confronto, nel dialogo, nella cooperazione. D’altronde, questo devono fare i cittadini responsabili e coerenti. Siamo o no i futuri cittadini della nostra Italia?»

Serena Raffa classeIII E

Comprensivo Terzo Media “Zirilli”