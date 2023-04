Nell’ambito del progetto “Il Liceo in ascolto”, gli studenti delle classi seconde di tutti i quattro indirizzi liceali (classico, linguistico, scientifico, scienze applicate) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. B. Impallomeni”, diretto da Francesca Currò, hanno avuto occasione di partecipare al terzo concerto organizzato in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina e coordinato dai professori Oriana Scampitelli e Dominique Trifirò.

Direttori artistici del progetto sono: Daria Grillo, docente di flauto traverso presso l’IC “Bastiano Genovese” di Barcellona P.G., e Marco Crisafulli, docente di flauto traverso presso l’IC “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando.

In apertura, la dirigente scolastica ha ringraziato i referenti per il loro impegno, sottolineando anche l’attenzione della scuola all’azione formativa della musica e ricordando che alcuni studenti dell’Impallomeni sono stati selezionati per il Coro Regionale dei Licei Classici e si preparano sotto la guida del prof. Trifirò; quindi, ha sottolineato anche l’importanza del senso di sacrificio che la passione per la musica comporta, sfociando questo nel compimento di qualcosa che genera l’elevazione del proprio animo e la creazione del bello.

A seguire, la professoressa Grillo ha illustrato il programma proposto, rimarcando la necessità dell’ascolto come antidoto all’invasività dei social. Studenti e docenti hanno avuto modo di ascoltare un repertorio moderno e contemporaneo eseguito con grande maestrìa e sensibilità, nonostante la giovane età dei concertisti.

Il Flat feet Quartet, formato da Mattia Genovese, Andrea Maria Spera, Tommaso Stuppia e Angelo Di Paola, ha eseguito musiche di: Alan Silverstri (Captain America March) Osvaldo Minervini (Un saluto a Cosenza), Claude Debussy (La fille aux cheveux de lin), Saskia Apon (First Trombone Quartet) , Hoagy Carmichael (Stradust e Georgia on my mind) e Astori Piazzolla (Yo soy Maria).