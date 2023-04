Programma “Skills for the Future/Impresa Azione”, premiati gli studenti dell’Istituto Majorana

Nel suggestivo lo scenario di Palazzo Biscari di Catania gli studenti delle classi terze dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” hanno partecipato alla finale interregionale del programma aziendale “Skills for the Future/Impresa Azione” che EIT Food sostiene collaborando con Junior Achievement Italy and Europe.

Parte integrante e oramai punto di forza dell’azione formativa ed orientativa dell’istituto mamertino, l’attività di elaborazione e coordinamento di una strategia aziendale a partire da un’idea imprenditoriale, ovvero Impresa simulata, ha consentito a numerosi alunni nel corso di più anni scolastici di sviluppare competenze e conoscenze spendibili nel mondo del lavoro e in quello universitario, ottenendo al contempo prestigiosi riconoscimenti. Ultimi successi in ordine di tempo proprio nell’odierna edizione catanese, in cui gli alunni milazzesi si sono confrontati con quindici squadre composte da studenti provenienti da 4 regioni meridionali presentando un’idea imprenditoriale concretizzata durante il percorso formativo Competenze per il futuro (S4F).

La classe III A Meccanica e Meccatronica, guidata dalla professoressa Irma Saraò, vince il premio Skills for future – Junior Achievement per il Sud Italia con la mini impresa TECH SEEDING S4F JAAgricoltura 4.0”, ovvero le innovazioni tecnologiche nel settore agricolo, con la realizzazione di una seminatrice di precisione SOW AND GO che pianta i semi secondo una logica preimpostata e il 5 e 6 giugno si recherà a Milano il 5 e 6 giugno 2023 per partecipare alle Olimpiadi dell’imprenditorialità.

Bottino ricco e grande soddisfazione per l’istituto che porta a casa anche due Menzione speciali: per la classe 3D Biotecnologie Sanitarie guidata dalla Professoressa Catalfamo e per la classe 3A Elettrotecnica guidata dal Professore Mancuso, .

«Grande successo degli studenti dell’Ettore Majorana di Milazzo – commenta il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – un istituto che riesce ad avere la meglio su tantissimi altri del Sud Italia nell’impresa simulata, innovazione didattica che sfrutta le tecnologie informatiche per riprodurre un mondo virtuale in cui i ragazzi possono compiere i primi passi nel mondo delle imprese, con le stesse difficoltà del mondo reale. Il Majorana vince grazie alle risorse tecnologiche e umane di cui dispone, che sono all’avanguardia e per questo motivo riescono ad avere la meglio su tantissimi altri prestigiosi istituti del Sud Italia e sono sicuro che non si fermeranno solo a questo titolo. Per noi uomini di scuola messinesi, un orgoglio e una soddisfazione da condividere, con chi ha amato e ama il mondo dei ragazzi e della formazione».

I complimentivanno a tutte le squadre, docenti tutor e alunni che, guidati dal professore Giuseppe Bucca, docente referente dell’attività, hanno contribuito ad alimentare un proficuo momento di crescita umana e sociale nella promozione dello sviluppo delle tecnologie emergenti e del processo di empowerment dei propri studenti.