L’artista milazzese Salvo Currò alla “Mostra di Primavera” in Giappone

L’artista milazzese Salvo Currò alla “Mostra di Primavera” in Giappone

Si è svolta nella città di Osaka in Giappone l’esposizione di una collettiva d’arte con opere di undici artisti del luogo e acquerelli dell’artista milazzese Salvo Currò, unico rappresentante di altre nazionalita’. L’esposizione dal titolo “Mostra di Primavera” è stata visitata fino a pochi giorni da turisti e appassionati d’arte.

Ceramiche particolari antiche, vasi pregiati e monili hanno fatto da cornice alle tante opere esposte nella “Galleria Yao”, tra cui alcuni acquerelli dal tema prettamente marino con pesci variopinti, tanto cari e rappresentativi all’artista milazzese.

Questa è la seconda volta che Salvo Currò espone in Giappone, dopo la personale di 25 acquerelli dal titolo “ The Sicily”, mostra conclusasi a fine 2020 sempre nella stessa galleria d’arte, allora organizzata dalla Prefettura di Osaka e facente parte del progetto “2020 World Artist CharityExbition”.

L’invito, questa volta è arivato dall’artista cinese Li Na Morita che vive in giappone e dirige la piccola, ma bella Yao Gallery, conoscenza fatta attraverso un progetto che Salvo Curro’ ideo’ e realizzo prima della pandemia, “Il Paladino nel mondo” e di cui in terra d’oriente ebbe grande risalto e curiosita’. Ancora oggi, questa icona siciliana del Paladino è stata filmata, insieme alla presentazione della mostra composta di ceramiche e quadri ed è stata pubblicata e trasmessa in piattaforma network Tv cinese.

La collaborazione internazionale con l’artista Li Na continuerà in Italia, con una mostra personale tra la stessa e Currò in programma a settembre alla galleria Clam International di Taranto.