L’Unicef, già presente da anni in quei territori, è prontamente intervenuta a sostegno della popolazione colpita dalla catastrofe «e la vostra preziosa donazione – scrive il presidente – sosterrà la nostra oganizzazione per lavorare nel miglior modo possibile»

Il documento, che porta la firma di Angela Rizzo Faranda , presidente provinciale Unicef Comitato di Messina, è arrivato alla dirigente scolastica Alma Le Grottaglie , alla professoressa Donatella Imbesi e a tutti i docenti e alunni coinvolti accompagnato da una lettera in cui ci sono i ringraziamenti per la generosa offerta devoluta dalla scuola a favore dell’emergenza terremoto.

Al Secondo Comprensivo di Milazzo arriva l’attestato di gratitudine dell’ Unicef . Un riconoscimento dato “ per aver donato con generosità a favore dell’emergenza terremoto Siria/Turchia “.

Terremoto in Siria, per l’Istituto Secondo di Milazzo arriva l’attestato di gratitudine dell’Unicef

