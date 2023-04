Sarà chiuso al transito veicolare nella prima mattinata di oggi il Ponte sul torrente Mela, per il quale si teme un imminente crollo. La chiusura al transito dell’importate arteria che collega Milazzo e Barcellona lungo la litoranea, avviene con quasi 48 ore di ritardo, rispetto all’ordinanza di chiusura emessa dalla Città Metropolitana (su imput del Genio Civile che ha appaltato i lavori e seguito l’iter tecnico). L’atto, infatti, non era stato notificato alla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione della struttura che stamattina piazzerà dei new jersey in cemento per ostruire il passaggio alle automobili in entrambi i sensi di marcia. L’unica viabilità alternativa che collegherà i territori di Barcellona a quello di Milazzo sarà la deviazione sulla statale 113 o l’autostrada A20. Della viabilità alternativa – nonostante le promesse – non ve n’è traccia e, in ogni caso, non è un provvedimento che si preveda imminente.

“Trovo vergognoso quanto sta succedendo – afferma il sindaco di Milazzo Pippo Midili –. Un mese per non fare nulla di quanto abbiamo richiesto e all’improvviso arriva questo provvedimento di chiusura al traffico del ponte Mela, senza considerare i disagi che si determineranno con rischi anche per la sicurezza. Situazione che abbiamo esposto al Genio Civile il quale ha invece mantenuto la linea iniziale. A questo punto pretendiamo di sapere cosa è successo nell’iter di questo progetto visto che inizialmente era presente il bypass, poi eliminato perché si è ritenuto che la transitabilità potesse essere mantenuta anche nel corso dei lavori di ristrutturazione. Poi la ditta aggiudicataria dell’appalto ha espresso il proprio dissenso a questa eventualità, ed ecco che ci ritroviamo senza by pass e con una chiusura senza tempo visto che è prevista sino alla fine dei lavori. Chi ha sbagliato certamente oggi non può fare pagare ai cittadini del nostro territorio colpe che non hanno. E’ giusto che la magistratura faccia luce da subito su quanto è accaduto perché i danni che si verranno a verificare saranno incalcolabili. Per quanto ci riguarda, noi sindaci apriremo un fronte di protesta coinvolgendo anche le istituzioni regionali affinché sia adottata una soluzione idonea a consentire la transitabile tra Milazzo e i Comuni della fascia costiera tirrenica,

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha già scritto al prefetto di Messina Cosima Di Stani per chiedere «la convocazione urgente di un tavolo tecnico” finalizzato «all’immediata realizzazione di una viabilità alternativa, da utilizzare durante il cantiere dell’opera, che sia adeguata a soddisfare le concomitanti esigenze di mantenimento della circolazione veicolare lungo il percorso stradale interessato». Calabrò lamenta “l’assoluta assenza di una preliminare concertazione, o almeno di un preavviso”,

A Milazzo anche l’esponente dell’opposizione consiliare Lorenzo Italiano ha preso posizione. «Il PonteMela come prevedibile per le condizioni in cui versa, è stato chiuso – scrive Italiano – eppure i Sindaci di Milazzo e Barcellona con grandi titoli sulla stampa del 29 marzo si complimentavano con se stessi per avere risolto il problema con una strada alternativa.

Certamente le responsabilità sono di chi oggi gestisce la politica e non di altri. Di chi è in prima fila a rappresentare la gente. È da mesi che siamo stati abituati a sentire dichiarazioni.” il ponte si deve chiudere è necessario per i lavori in poco tempo verra’ reso fruibile” appena però si leva la protesta della comunità subito retromarcia dichiarazione opposte».

Lorenzo Italiano si domanda: «Come si può pensare che l’unica strada alternativa alla 113 sia chiusa? Chi fa dichiarazione avventate che ha tutte le soluzioni ai problemi che si presentano si rende conto che non gestisce la propria casa, ma la casa dei Milazzesi?»

L’esponente dell’opposizione ricorda che a Barcellona c’è il Tribunale, l’agenzia delle entrate e tanti altri uffici di riferimento del territorio. «E in questo caos gli stessi volevano trasferire il pronto soccorso da Milazzo a Barcellona. Pura follia».

Frecciata anche al deputato Pino Galluzzo, sponsor politico principale del primo cittadino di Milazzo Pippo Midili. «Prima grandi annunci del Sindaco e di Galluzzo, “In pochi mesi sarà tutto risolto”. Quando noi abbiamo sollevato le nostre perplessità e la nostra contrarietà ad una scelta scellerata siamo stati tacciati di essere degli irresponsabili e di fare terrorismo politico. Appena hanno percepito la reazione di tutto il territorio hanno fatto marcia in dietro. Noi saremo sempre vigili e non permetteremo speculazioni politiche a chi, per partito preso, voglia intraprendere battaglie ideologiche su interessi primari della nostra comunità», conclude Italiano.