Calcio/accordo tra l’Acd Folgore Milazzo e la Reggina 1914. Le due società in cerca di talenti

L’Acd Folgore Milazzo firma un accordo di collaborazione con la Reggina 1914. Durante l’incontro che si è svolto nelle scorse settimane il direttore della società amaranto Giuseppe Geria ha esposto il progetto che intende attuare, fiducioso che nel corso di questa collaborazione si riesca a tirare fuori qualche ragazzo promettente su cui poter investire per il futuro.

In passato l’acd Folgore ha visto passare parecchi ragazzi dal settore giovanile a quello amaranto. Solo per fare qualche esempio Dall’ Oglio, Cernuto, Orlando, Impalà, Scolaro, Currò, Di Bella, Iarrera e per ultimo A. Iarrera.

A presenziare l’incontro con Giuseppe Geria anche il responsabile provinciale della Reggina 1914 Salvatore Agri, il presidente della Folgore Salvatore De Luca ed Andrea Iarrera nella qualità di referente interno della società milazzese nella collaborazione con la squadra calabrese.

L’Acd Folgore Milazzo avrà il compito di attenzionare e preparare tutti i ragazzi del territorio milazzese e zone limitrofe che volessero fare parte di questo percorso.