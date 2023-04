Stasera, alle 18,30, in Piazza Caio Duilio, si terrà un “comizio-informativo” sui “lavori” di riqualificazione di Piazza Marconi d fronte alla vecchia stazione ferroviaria. Relazioneranno i rappresentanti di “Medici per l’Ambiente”, “Legambiente del Tirreno” ed il “Comitato per la salvaguardia di Piazza Marconi”. Un modo per sensibilizzare la cittadinanza ed «evitare ulteriori danni al nostro patrimonio storico-culturale», e «salvare i pini da ulteriori deleteri abbattimenti selvaggi».

La battaglia va avanti ormai da mesi. Il comitato ha presentato esposti e, nei giorni scorsi, ha avuto un incontro in Soprintendenza. Sostanzialmente contestano il taglio dei pini dalla piazza e la rimozione della fontana che caratterizzava l’area.