Si concluderà giovedì 27 aprile il Festival Corale Internazionale “Milazzo…Sicilia in Concerto”, organizzato dal maestro Giuseppe Del Bono in collaborazione con la Corale Polifonica “Aura Vocis”.

Il Festival, inaugurato giovedì 20 aprile, è giunto alla sua 8° edizione . Si tratta di un evento non competitivo ed ha lo scopo di diffondere la musica corale ed allacciare ponti d’amicizia con cori provenienti dall’Italia e dal mondo.

In questa sessione di aprile il protagonista del Festival è il Coro maschile Ana Valnure di Bettola (Piacenza), diretto dal maestro Edo Mazzoni. Il Coro alpino fondato nel 1973 compie quest’anno 50 anni di attività corale.

I concerti si svolgeranno nei luoghi più suggestivi della nostra isola, dando così un’opportunità turistica e culturale a coloro che vengono da lontano per conoscere ed apprezzare le bellezze paesaggistiche, storiche ed artistiche della nostra Sicilia.

Partendo da Milazzo , punto di riferimento del festival, il tour si snoderà nelle cittadine più belle con visite guidate e concerti nelle Isole Eolie con Lipari e Vulcano, Messina, Roccavaldina, Etna, Taormina, Acireale, Cefalù, Santo Stefano di Camastra, Tindari e Montalbano Elicona.

Il Concerto a Milazzo è previsto, oggi, domenica 23 aprile, alle ore 19, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

La varietà dei luoghi delle esibizioni pongono il Festival come una “grande Manifestazione itinerante della Coralità” e come un’irripetibile momento d’incontro tra diverse culture musicali.

Ogni concerto è accessibile a tutti gratuitamente, offrendo al pubblico un’occasione d’incontro con la musica corale .