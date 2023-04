In occasione della 53.esima Giornata Mondiale della Terra, oggi alle 18.30 nell’oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella, il Circolo Laudato Si’ di Milazzo – in collaborazione con la Pastorale Giovanile del Vicariato e l’associazione Matumaini Speranza onlus e con il patrocinio di Earth Day Italia – organizza la proiezione del docufilm “La lettera. Un messaggio per la nostra terra”, prodotto dal Movimento Laudato Si’ e da OffTheFence, ispirato all’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, sulla cura del creato.

In Italia, il principale evento celebrativo per la giornata mondiale della terra, si svolgerà a Roma – a Villa Borghese – e sarà spalmato su cinque giornate dense di appuntamenti: è il Villaggio per la Terra, promosso da EarthDay Italia e dal Movimento dei Focolari: “Un incontro che ha portato alla realizzazione di un “perno” intorno al quale si sono collegate più di 350 associazioni, imprenditori, istituzioni, organizzazioni. Un’esperienza in cui ciascuno porta il suo, una speranza, perché in passaggi così delicati come quelli che stiamo vivendo adesso con l’umanità intera, abbiamo bisogno di sperimentare il bello, il positivo…”( Antonia Testa).

Il film racconta la storia del viaggio a Roma di alcuni leader ambientalisti in prima linea, per parlare con Papa Francesco della “Laudato Si’”, la lettera enciclica sulla crisi socio-ambientale, indirizzata a ciascuna persona nel mondo.

Questo dialogo, esclusivo e senza precedenti con il Papa, è incluso nel film.

I protagonisti, provenienti dal Senegal, dall’Amazzonia, dall’India e dalle Hawaii, portano la prospettiva e le soluzioni dei poveri, degli indigeni, dei giovani e della natura. Questo documentario segue il loro viaggio e le straordinarie esperienze a Roma, ed è ricco di commoventi storie personali e delle ultime informazioni sulla crisi planetaria e sui problemi subiti dalla natura e dalle persone.