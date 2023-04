In occasione degli ottanta anni dai bombardamenti del ‘43 avvenuti a Milazzo, oggi, sabato 22 aprile, all’Istituto Majorana di Milazzo, l’associazione Italia Nostra presenterà una mostra fotografica sulle Casematte (“Casematte, testimoni di guerra a Milazzo”). Si tratta di sistemi di difesa per eccellenza, postazioni mono arma antisbarco dalla forma circolare e che a Milazzo si trovano dal Tono fino alla foce del fiume a Calderà (una anche a Vaccarella). Italia Nostra ha deciso di mettere in risalto queste strutture visibili in vari punti della città (alcuni anche abbelliti con murales) con un incontro che si terrà alle ore 10 dal titolo “La lunga estate del ‘43”.

La mostra è stata già presentata ad alcune classi di studenti e rappresenta un excursus dettagliato di dove sono collocate le Casematte. Sono 27 quelle presenti a Milazzo tutte concentrate o quasi sul litorale di Ponente. Qualcuna invece è diventata “invisibile” perché occultata dagli agglomerati industriali.

Il presidente di Italia Nostra Guglielmo Maneri parlerà dello studio/censimento effettuato Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Castrovinci, interverranno il professore Fabio Milazzo (che si soffermerà parlerà della Sicilia del 1943) e Giuseppe Pandolfo, ricercatore di Storia Patria. La mostra sarà aperta al pubblico dal 19 al 26 aprile.