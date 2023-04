Svincolati Academy Milazzo – Botteghelle Academy 92-58. Parziali 21-12; 46-31; 69-53, 92-58. Nel campionato Under 17 d’Eccellenza nuova prova di forza della Svincolati Academy Milazzo che supera la formazione calabrese del Botteghelle Basket con un +34 finale e si conferma in vetta solitaria in classifica con diciassette vittorie su altrettante gare disputate.

Un ruolino di marcia ad oggi perfetto che conferma la qualità del roster di coach Sant’Ambrogio che analizza cosi la vittoria dei suoi. Il successo è giunto al culmine di un’ottima prova corale, soprattutto nella metà difensiva, al cospetto di una squadra ben messa in campo e mai doma, in costante crescita. Una vittoria che ci deve soddisfare ma non appagare, considerato che abbiamo ancora tanto da fare e tutto da dimostrare.

Svincolati Milazzo: Diakite 10, Ziino, Toto 5, Patanè 8, Martelli 4, Maiorana 11, Maccarone 5, Doria 14, Sahin 13, Orlando 3, Briguglio 4, Giambó 15. Coach: Sant’Ambrogio

Botteghelle: Alescio A. 10, Alescio N., Arcudi, Mazza 9, Pes 11, Polimeni, Sarli, Schiavone A. 1, Schiavone F. 18, Scopelliti, Surace 9.

Coach: Tripodi.

Arbitri: Beccore – Trifiletti