Come festeggiare dieci anni dedicati a migliorare il sorriso dei propri pazienti? La risposta allo Studio odontoiatrico De Luca di Milazzo è stata semplice: con uno spettacolo in cui si ride molto. Non per niente Abbiamo a cuore il tuo sorriso è il payoff che accompagna dall’inizio l’attività fondata dal dottore Giancarlo De Luca e che opera in via Giacomo Matteotti, 28 (zona San Giovanni).

In occasione dei dieci anni di attività, De Luca ha voluto regalare ai pazienti uno spettacolo con il comico Sasà Salvaggio. Un modo per ringraziare i propri pazienti che domenica 16 aprile sono stati accolti da tutto lo staff al Teatro Trifiletti. Salvaggio ha intrattenuto con la solita verve che molti hanno apprezzato in trasmissioni come Striscia La Notizia, facendo sorridere raccontando vizi e pregi dei siciliani.

Il dottore Giancarlo de Luca ha voluto ringraziare tutti gli invitati che non hanno voluto mancare all’anniversario. «Grazie ai nostri pazienti che ci hanno accompagnato in questi dieci anni e che hanno festeggiato con noi questo traguardo! E’ stata una serata carica di affetto, accompagnata da tante risate».

Il rapporto stretto con i pazienti è uno dei punti di forza. «Allo studio – continua il dottore – abbiamo abbracciato un approccio olistico alla medicina che prevede l’utilizzo di materiali biocompatibili, tecnologie non invasive e terapie naturali mirate al riequilibrio dell’organismo nella sua interezza. Si ricerca la salute pensando alla persona e non alla malattia, alla causa e non al sintomo, al sistema e non all’organo, stimolando il normale processo di guarigione.

Lo Studio odontoiatrico De Luca opera a Milazzo insieme ad un giovane team di medici specialisti qualificati ed igienisti. Professionisti attenti che, nello spirito del codice deontologico e nella continua ricerca dell’eccellenza, operano ogni giorno ponendo la persona, le sue esigenze e la sua salute al di sopra di tutto. Qui, l’esperienza maturata si unisce alla tecnologia di ultima generazione, alla professionalità e alla passione per offrire, nel pieno rispetto dell’etica medica, le migliori soluzioni terapeutiche.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER STUDIO ODONTOIATRICO DE LUCA)