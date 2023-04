Il suo metodo di lavoro si chiama C.O.R.P.O. che è l’acronimo di Conoscere (se stessi a 360° sia nel corpo che nella mente) Ossigenare (respirare, attraverso la consapevolezza del proprio respiro ed il suo allenamento per vivere una vita più sana) Rieducare (il proprio apparato muscolo scheletrico, al fine di prevenire problematiche che a lungo andare possono diventare invalidanti) Perfezionare (la propria postura in virtù della propria attività quotidiana) ed Oltrepassare (i propri limiti mentali, andando a settare degli obiettivi concreti che li direzioneranno verso il loro stile di vita ideale).

Per presentarlo il fisioterapista milazzese Adriano Russo ha organizzato un evento “Libera il tuo Corpo” in programma il 29 e il 30 aprile al Hotel Riviera Lido.

«Un’iniziativa – spiega – che ha lo scopo di trasferire alle persone gli strumenti che mi hanno permesso di dare una svolta alla mia vita in un periodo molto stressante, in cui il fisico mi aveva abbandonato e le mie debolezze (paura, bassa autostima, insicurezze) avevano preso il sopravvento. In questi anni di svolta ho creato un metodo che si basa su tre pilastri fondamentali: respirazione, movimento e gestione dello stress. “Libera il tuo Corpo” vuole donare ai partecipanti gli strumenti per raggiungere un benessere a 360°»

Gli obiettivi dell’evento sono fare un “Punto Nave” della propria vita al fine di capire quali sfere siano più carenti, l’importanza della respirazione, conoscere il proprio respiro e le tecniche base per poterlo combattere. Fare chiarezza sul significato della parola stress e definire un piano di azione per poterlo contrastare. Conoscere le basi dell’alimentazione, la provenienza neuropsichica di alcune problematiche muscolo-scheletriche, il legame tra posture ed emozioni, l’importanza del movimento fisico e di altri interruttori per aumentare l’energia ed essere superproduttivi. E poi svelare il programma del Metodo C.O.R.P.O provando anche le metodiche di meditazione.

