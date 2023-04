A protestare di fronte alla chiusura del transito i sindaci di Milazzo e Barcellona che hanno ottenuto la realizzazione della bretella che dovrebbe garantire il passaggio almeno nelle ore diurne per almeno un anno.

Sembrava questione di ore la firma del provvedimento da parte dell’ingegnere capo del Genio Civile Nicola Alleruzzo, il ponte è fortemente deteriorato e il transito metterebbe a rischio l’incolumità delle maestranze impegnate nella ristrutturazione alla base dei piloni. Ma – con decisione solomonica – si è deciso di rinviare dopo Pasqua. Mercoledì prossimo nella sede del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dovrebbe tenersi un incontro tecnico. Si sta cercando (con forte ritardo rispetto all’inizio della ristrutturazione cominciate nel dicembre 2021) di superare lo scoglio finanziario del bypass da realizzare a valle del ponte (lato spiaggia) il cui costo sfiorerebbe i 350 mila euro. Somme al momento non disponibili e che dovrebbe reperire con somma urgenza l’assessorato regionale alle Infrastrutture.

Le festività pasquali “salvano” il ponte del Mela. Il Genio Civile ha rinviato alla prossima settimana la decisione ormai certa di porre il divieto di transito dell’importare arteria che collega Milazzo a Barcellona dalla litoranea di Ponente. Una via percorsa quotidianamente da migliaia di automobili (molti pendolari) e che rischia di creare disagi anche per motivi di sicurezza (passaggio di mezzi di soccorso e forze dell’ordine).

Ponente, la Pasqua salva il transito sul Ponte del Mela Milazzo e Barcellona. Oltre 300 mila euro per la bretella

