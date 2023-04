A mettere a parola fine è stata la Cassazione: i locali del Molo Marullo, sono di proprietà del Ministero delle Infrastrutture. Da vent’anni il comune portava avanti una causa rivendicando la proprietà degli immobili che attualmente ospitano enti pubblici come la sede della Capitaneria di Porto, dei vigili del fuoco e della Dogana.

Nella prospettiva che questi enti si trasferissero nei Molini Lo Presti oggetto di un progetto di recupero con un finanziamento già concesso di 10 milioni di euro a cui se ne dovrebbero circa 8 da parte di privati le amministrazioni che si sono succedute immaginavano di realizzare attività legate al turismo, trasformandoli in ritrovi turistici da mettere a bando per operatori del settore della ristorazione. Esistono dei rendering risalente all’amministrazine di Nino Nastasi che ipotizzano un collegamento pedonale tra l’area dell’ex paladiana e il Molo.

Destinazione turistica che, in realtà, prevede anche l’Autorità di sistema portuale. Nella pianificazione ipotizza nuovi posti barca e terminal per le minicrociere per le Eolie, riposizionando anche gli ormeggi per i mezzi veloci. In questo contesto potrebbe trovare spazio un terminal passeggeri.