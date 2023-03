SVINCOLATI MILAZZO – VIS REGGIO CALABRIA. 122-59. Parziali 36-17 67-35 97-45 122-59. Dopo la Serie B a Milazzo arriva anche la vittoria del campionato. La Svincolati si aggiudica definitivamente la prima posizione in classifica della C Gold ed approda nella categoria superiore dalla porta principale, centrando così entrambi gli obiettivi prefissati ad inizio stagione . La matematica certezza del primato giunge ad una giornata dal termine del torneo con la compagine milazzese che ha ampiamente superato al PalaMilone la Vis Reggio Calabria . Un match senza storia che ha permesso a Coach Trimboli di dare ampio minutaggio anche ai giovani Under presenti a referto . I calabresi dal canto loro , scesi in campo con soli sei giocatori, hanno onorato la partita sino alla sirena finale nonostante il pesante passivo ricevuto . Per i ragazzi del presidente Giambo’ passerella finale domenica prossima ancora tra le mura amiche , a Milazzo arriva la Melfa’s Gela , per festeggiare insieme al proprio pubblico lo storico traguardo raggiunto.

Svincolati Milazzo. Salvatico 7 Patane’ S. 7 Barbera 25 Patane’ G. 11 Popadic 28 Tarolis 4 Bolletta, Mihajlovic 8 Marcetic 8 Sindoni 7 Busco 4 Manfrè 13 All. Trimboli

Vis Reggio Calabria. Uzun 24 Zhgenti 19 Romeo 10 Galimi , Morabito 5 Mitreski 1 Marcone n.e. All. Romeo

Arbitri: Puglisi – Oliveri