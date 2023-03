Sabato un evento per ricordare Paolo Filoramo, il libraio gentile di Milazzo

Sabato 1 aprile, a un anno dalla scomparsa, l’associazione Italia Nostra di Milazzo presieduta da Guglielmo Maneri, organizza un evento per ricordare Paolo Filoramo. Libraio ben conosciuto e apprezzato nella comunità milazzese. Una persona gentile e disponibile che ha fatto della sua libreria un luogo di incontro e di scambio. «Lo ricorderemo scrive Maneri – senza formalità, ma attraverso le testimonianze di quanti vorranno intervenire»

L’incontro, in programma alle 18.30, in via Polidoro Carrozza, accanto la libreria Filoramo, è stata organizzata da Italia Nostra con la Lute e l’associazione “Le città Invisibili”