Infine, il ponte «è funzionale alla tutela della sicurezza collettiva, atteso che l’asse stradale in riferimento indubbiamente costituisce via di fuga per la popolazione in ipotesi di calamità, peraltro in un’area ad alto rischio industriale anche per la presenza di impianti di elevata pericolosità».

«L’intento mio e del sindaco di Milazzo – spiega Pinuccio Calabrò – è quello di realizzare una struttura temporanea a poca distanza che supplisca il tempo di esecuzione dei lavori o l’accesso al ponte su un’unica corsia con senso alternato come avviene oggi. E’ impensabile che l’intero traffico possa essere assorbito dalla strada nazionale già inflazionata o dal tratto autostradale».

I due sindaci, in realtà, riportano anche una quarta ragione di ordine economico, non per questo meno importante. La S.P. n. 75/b è l’unico percorso stradale lungo il tratto costiero che da Milazzo giunge almeno sino a Portorosa e collega, dunque, gli insediamenti a più elevata densità di presenze turistiche di tutto il comprensorio. L’interruzione della circolazione disposta dall’ordinanza impedisce gli spostamenti dell’utenza degli esercizi commerciali e dei locali ricettivi – sono ampiamente noti i movimenti dei giovani verso i locali della cosiddetta “movida” di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo – e pertanto risulta idonea a concorrere immediatamente a significative perdite di fatturato e di reddito per il tessuto imprenditoriale locale; essa viene a cadere, peraltro, proprio in prossimità dell’estate, periodo in cui statisticamente si registrano i maggiori movimenti”. I