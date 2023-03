Se il consiglio comunale non delibererà entro venerdì 31 marzo i cittadini milazzesi non potranno usufruire della “rottamazione” delle cartelle affidate all’agente di riscossione dal 2000 al 2015. Una “dimenticanza” che penalizzerebbe centinaia di famiglie mamertine che non sono riuscite a pagare tributi locali fino a mille euro (comprensivi di interessi). A sollevare la questione è il consigliere di opposizione Damiano Maisano che ha richiesto un consiglio comunale urgente per votare l’importante argomento e tutelare gli utenti.

«Una dimenticanza molto grave – dice Maisano – c’è una nota del 28 febbraio inviata dall’Organo straordinario di liquidazione al presidente del consiglio Alessandro Oliva rimasta lettera morta. Com’è possibile? Si chiedeva al consiglio di esprimersi sulle tre scelte operabili: mancata adesione allo stralcio parziale di interessi e sanzioni; adesione allo stralcio parziale di interessi e sanzioni; cancellazione totale delle cartelle (quota di debito oltre alle sanzioni e interessi).

Se il consiglio comunale non si attiverà i cittadini saranno costretti a pagare e non usufruire dell’opportunità concessa dal governo nazionale.