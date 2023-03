Il programma del nuovo mandato, vede progetti in cantiere da portare a termine e altri in itinere. Tra gli eventi del ricco calendario della “Teseo” spicca l’imminente concorso internazionale di poesia e prosa, arrivato alla quinta edizione del Premio Letterario, diretto da Andriolo, il cui bando uscirà entro la fine del mese.

Eletti vice presidente la professoressa Silvana Gitto e segretario Salvo Pandolfo. Faranno parte del consiglio direttivo i soci Giovanni Macri’, Rocco Amato, Vincenzo Calì, Maria Capone, Ettore Resta che assieme agli stessi Andriolo e Gitto resteranno in carica per il prossimo triennio.

L’associazione culturale “Teseo” di Milazzo ha rinnovato il direttivo. Nel corso dell’assemblea dello scorso giovedì 9 marzo si è proceduto alla votazione delle cariche sociali, dove è stato eletto all’unanimità presidente per la terza volta il dottore Attilio Andriolo, 72 anni, .

