La Zona a traffico limitato al Tono di Milazzo, nelle prossime settimane diverrà realtà. L’accesso alle vie limitrofe alla via principale che conduce alla ngonia – luogo balneare tra i più gettonati che rimarrà fruibile – sarà accessibile solo ai residenti, agli operatori turistici o a coloro che affitteranno regolarmente un immobile nel periodo estivo dotati di apposito pass rilasciato dal Comando di polizia locale. La novità era stata annunciata l’anno scorso suscitando non poche polemiche ma alla fine non fu mai attivata.

Il Ministero delle Infrastrutture ha dato il via libera alla zona a traffico limitato anticipata l’anno scorso ma mai attivata. Nei sette varchi saranno attivate telecamere che monitoreranno le targhe e sanzionare quelle non autorizzate. Già sono stati installati i divieti che – secondo quanto si legge – comunicano agli automobilisti il divieto a partire dal 1 aprile (data attualmente non confermata) al 30 settembre.

I PASS. La Zona a traffico limitata interesserà via Tono, dall’incrocio con via delle Magnolie a piazza Angonia (lato est), via delle Magnolie, via Nettuno e via dei Corsari. Potranno accedervi i residenti, coloro che si trovano in affitto regolarmente registrato, i proprietari di immobili non residenti (avranno diritto ad un solo permesso occasionale e straordinario), e i titolari delle attività artigianali e commerciali che potranno richiedere un permesso per le sole operazioni di carico e scarico e altre categorie.

LE VIE INTERESSATE. Il decreto ministeriale autorizza il Comune di Milazzo «all’installazione ed all’esercizio di complessivi sette impianti. Tre per l’accesso all’Area pedonale urbana, in corrispondenza di via Orione, all’intersezione con via Tono, in via Eolie all’incrocio con via Tono, in via Maestrale all’intersezione con la via Tono e quattro per la rilevazione degli accessi di veicoli, nella zona a traffico limitato, in corrispondenza di via Tono, all’incrocio con via Magnolie, e quindi in via Magnolie all’intersezione con via Tono, lungo via Nettuno all’intersezione con via Tono e in via dei Corsari all’incrocio con via Tono. Adesso occorrerà procedere all’installazione delle telecamere nei varchi e della cartellonistica e sia la Ztl che l’area pedonale (Apu) nelle strade adiacenti al quartiere saranno operative.