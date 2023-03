Preoccupazione a Milazzo per la notizia dell’imminente avvio dei lavori che interesseranno il ponte Mela che unisce Milazzo a Barcellona e che determinerà la chiusura della strada di collegamento tra le due città per un anno. A prendere posizione i consiglieri comunali Fabiana Bambaci e Pippo Doddo. ù

“Sconcertano modalità e tempi dei programmati lavori – affermano -. In virtù di quanto progettato a due mani dall’Ufficio del Genio Civile di Messina e dalla Città Metropolitana di Messina, infatti, si sostiene che gli stessi dovranno durare un intero anno. Ora, al di là della circostanza che siamo di norma costretti ad assistere (purtroppo) a tempi dilatati per i lavori pubblici (quindi potrebbe trattarsi di un arco temporale ancora più lungo dei programmati 365 giorni), si ritiene inaccettabile che i lavori di ripristino e consolidamento di un ponte (di appena 50 metri circa di lunghezza) debbano essere eseguiti in un tempo eguale a quello resosi sufficiente per la ricostruzione addirittura del ponte Morandi. È inconcepibile che possa avallarsi siffatto progetto di lavori (dopo più di un lustro di senso unico alternato), senza oltretutto la creazione di alcuna strada alternativa (esistente e ripristinabile a costi contenuti – attraversamento da Bastione -), e con un convogliamento di tutto il notevole flusso viario sulla nazionale (con evidenti ripercussioni sulla vivibilità e soprattutto sulla sicurezza)».