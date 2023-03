I semafori di Via Spiaggia di Ponente in prossimità dell’ingresso/uscita delle Vie Orgaz e Feliciata risulterebbero ad oggi spenti e non funzionanti. A sollevare la questione è il consigliere comunale Damiano Maisano che chiede di inserire l’argomento in aula.

«I semafori in questione sono spenti e non funzionanti da diverse settimane – scrive – e alcuni segnali stradali importantissimi sono rivolti a terra. Il funzionamento dei semafori installati in quella zona è di fondamentale importanza per la regolamentazione del flusso veicolare. Migliaia di automobilisti percorrono ogni giorno la via Spiaggia di Ponente non solo per la direzione Barcellona/Milazzo e viceversa ma anche per immettersi in entrata ed in uscita nelle vie Orgaz e Feliciata , strade importantissime che collegano i quartieri di Santa Marina, Bastione, Scaccia e San Marco. Malgrado molti cittadini in queste settimane abbiano segnalato la problematica agli uffici del Comune i semafori ancora ad oggi risultano spenti e non funzionanti».