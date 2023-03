Al termine dell’operazione condotta, sono state segnalate 21 persone fisiche e 16 soggetti economici, per un valore complessivo delle imbarcazioni che si aggira sui 5 milioni di euro.

L’operazione “Shadow Yachting” ha consentito anche la contestazione di violazioni di norme del Codice della Nautica da Diporto nei confronti dei proprietari di 7 catamarani battenti bandiera estera, che sono stati stabilmente adibiti ad utilizzo commerciale nel territorio nazionale in assenza delle previste comunicazioni.

Sono proprietari di imbarcazioni da diporto immatricolate in registri esteri ma non le dichiarano al fisco. Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Milazzo, guidate dal capitano Simone Nunzio Ruggeri, nell’ambito dell’operazione “Shadow Yachting” hanno individuato 18 imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera (principalmente Belgio, Francia, Polonia e Regno Unito) di proprietà di cittadini italiani che hanno omesso la prevista compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Milazzo – Isole Eolie, Guardia di Finanza individua 18 imbarcazioni non dichiarate al Fisco

