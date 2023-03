I consiglieri comunali Antonio Amato e Maria Magliarditi hanno presentato una nota per invitare l’Amministrazione a disporre la riapertura dei bagni pubblici di via Crispi, chiusi da tempo ed eventualmente di prevederne altri. “Una città turistica – evidenziano Amato e Magliarditi – deve fornire questi servizi ai visitatori oggi costretti a ricorrere ai bar o ad altri ritrovi in caso di necessità”.

