SAN FILIPPO DEL MELA. L’associazione culturale Pro Loco San Filippo del Mela e lo scrittore Vincenzo Calì, bandiscono nell’anno in corso 2023, la Prima edizione del Concorso Letterario “Floripotema” parole in corsa. L’iniziativa ha lo scopo di scoprire le potenzialità artistiche e letterarie del territorio, offrire l’opportunità di rendere visibili contesti culturali rigogliosi ma ancora in parte inespressi,con visione e futura riqualificazione dei borghi storici della Valle del Mela e la riscoperta dell’identità come risorsa di ispirazione poetica e culturale.

Il Concorso si articola in 3 sezioni: Sezione 1 – #Poesia inedita in lingua italiana a tema libero; Sezione 2 – Poesia inedita in lingua italiana a tema “La Valle del Mela”; Sezione 3 per le #scuole – #Racconto breve inedito in lingua italiana a tema “ l’Empatia nella società di oggi”. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i residenti in Italia e tutti gli elaborati dovranno essere totalmente inediti, la giuria effettuerà verifiche per appurarne tale condizione.