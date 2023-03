Gli studenti del Liceo Impallomeni Jose Giaimo e Lorenzo Mingarelli della IVC scientifico (categoria in lingua italiana) e Elena Salmeri e Carlo Parisi della IIIA Linguistico (categoria in lingua straniera – inglese) vincitori della selezione d’istituto della XXXI edizione dei Campionati di Filosofia, a cui l’istituto aderisce annualmente. Gli studenti di tutti gli indirizzi di studio hanno sostenuto una prova scritta di produzione di un saggio seguendo una delle quattro tracce proposte. Queste ultime, di ambito etico, estetico, gneoseologico-teoretico e politico, hanno dato degli spunti molto interessanti e attuali ai ragazzi che si sono così cimentati nella produzione.

La Commissione esaminatrice dopo aver corretto i testi a busta chiusa, senza cioè sapere a chi appartenesse la penna della produzione, ha decretato quattro vincitori. Gli studenti vincitori adesso dovranno affronatre la fase regionale, che si terrà online, il 16 marzo, in modalità sincrona a livello nazionale.

«Questi campionati hanno rappresentato per noi un’occasione molto stimolante – dicono i rgazzi – a maggior ragione grazie ai temi che le tracce proponevano, che oggi più che mai sono vicini al mondo dei giovani, al nostro mondo. Sono stati proprio questi temi a darci degli spunti da cui poi sviluppare la nostra produzione, proprio perché li abbiamo sentiti sin da subito nostri. Argomenti come la felicità, la bellezza, la conoscenza e la partecipazione non sono purtroppo mai ben evidenziati e invece tendono a essere spesso riferiti a noi giovani in maniera negativa. Quest’occasione ci ha dato l’opportunità per esprimere il nostro essere e le nostre idee su temi che ogni giorno, a scuola e non, viviamo come protagonisti. Prove come questa che abbiamo affrontato sono da apprezzare, perché ci ricordano quanto la filosofia sia distante dall’immagine meramente teorica che ci viene consegnata. Fare filosofia vuol dire anche essere in grado di trasferire un pensiero su carta e viverlo come proprio»

La selezione è stata organizzata dalla Commissione appositamente nominata dalla dirigente Francesca Currò formata dalla presidente Caterina Saraò, dalla segretaria Roberta Giannetto, e dai due altri componenti Rosalia Spoto e Fabrizio Scibilia.