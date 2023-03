I relatori presenti, moderati da Gianfilippo Muscianisi , past president Federazione Europea Kiwanis sono: il presidente dell’associazione “Europa Mediterraneo”, Cosimo Inferrera (“La Sicilia è nella rete portuale del Mediterraneo?”), il presidente veterano del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Aurelio Misiti (“Il Ponte sullo Stretto, priorità strategica. Stato dell’arte”), Francesco Attaguile, già sindaco di Catania (“La road map delle infrastrutture portuali in Sicilia”) e Adriano Giannolla , ordinario economia all’Università Federico II di Napoli. In chiusura l’intervento del ministro Musumeci.

Nello Musumeci, sabato pomeriggio sarà a Milazzo. Il ministro per le politiche del mare e il Sud parteciperà al convegno promosso dal Kiwanis col patrocinio del Comune sul tema “ Il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo ”. L’evento si svolgerà al teatro Trifiletti con inizio alle 17.30. Coordinato dal socio del club mamertino, Antonio Lanuzza , il convegno sarà aperto dai saluti del sindaco Pippo Midili , del presidente del Comitato past governatori, Nicola Russo e del presidente del Kiwanis, Giovanni Bottar i.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.